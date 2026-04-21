Rapina nel parcheggio di un supermercato a Casoria | fermati due sospetti recuperata anche un’arma

Due persone sono state fermate dopo aver tentato di rubare uno scooter nel parcheggio di un supermercato a Casoria. I sospetti, armati, sono stati arrestati e un’arma è stata sequestrata. L’episodio è avvenuto all’interno del parcheggio del supermercato Dodecà. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno bloccato i due uomini e recuperato l’arma. Al momento non sono state fornite altre informazioni sulle indagini.

Erano armati i due rapinatori che hanno tentato di portare via uno scooter all'interno del supermercato Dodecà di Casoria. Entrambi sono stati sottoposti a fermo dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina impropria mentre l'arma è stata recuperata e sequestrata. L’episodio risale al 17 aprile quando i presunti autori, dopo aver sottratto uno scooter, avrebbero tentato la fuga ingaggiando una colluttazione con Adam, uno dei dipendenti, intervenuto per bloccarli. La vittima è stata trascinata al suolo nel tentativo di fermare i due, che sono poi riusciti ad allontanarsi. Le indagini, condotte dalla Sezione “Falchi” della Squadra Mobile, hanno permesso in tempi rapidi di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei sospettati, portando così al fermo disposto nella giornata di ieri.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rapina nel parcheggio di un supermercato a Casoria: fermati due sospetti, recuperata anche un’arma Notizie correlate Rapina nel supermercato di Casoria, fermati i due presunti autoriTempo di lettura: 2 minutiPer la rapina di uno scooter nel parcheggio di un supermercato di Casoria (Napoli) lo scorso 17 aprile, la Polizia di Stato... Rapina scooter con ferimento in parcheggio supermercato a Casoria: identificati e arrestati gli autoriChiuse in tempo record dagli uomini della Squadra Mobile di Napoli le indagini sulla rapina di uno scooter nel parcheggio del supermercato Do. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rapina scooter con ferimento in parcheggio supermercato a Casoria: identificati e arrestati gli autori; Agguato a Spoleto nel parcheggio San Carlo: minacciata con una pistola in auto, quattro giovani fermati dopo due mesi; Casoria. Reagisce alla rapina dello scooter e viene trascinato per metri: braccio fratturato; Giovani violenti. Polizia arresta i due della rapina al supermercato: premiato il gesto eroico di AdamNella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto due soggetti in quanto gravemente indiziati del reato di rapina impropria. In particolare, lo scorso 17 aprile ... ilmediano.com Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato 16enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggio con un cacciaviteFermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un fendente al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia ... virgilio.it Rapina in farmacia: Dipendenti minacciati con un coltello per farsi consegnare l'incasso. La Polizia di #Torino ha arrestato un 50enne. Ci sono altre vittime - facebook.com facebook Fanno saltare il bancomat, fuori fanno il tifo per loro. La reazione dei ragazzi davanti alla rapina - Il video x.com