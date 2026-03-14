Un giovane ha rubato in una profumeria nel centro cittadino e ha tentato di scappare tra le vie della città. Durante la fuga, ha aggredito i carabinieri che cercavano di bloccarlo. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del ragazzo. La vicenda si è conclusa con il suo trasferimento in caserma.

Un furto in pieno centro, la fuga tra le vie della città e poi l’aggressione ai carabinieri nel tentativo di scappare. Si è conclusa con un arresto la serata movimentata di un 23enne tunisino fermato dopo un colpo messo a segno in una profumeria di via Mazzini, a due passi dall’Orologio. A intervenire sono stati i carabinieri, impegnati in un servizio di pronto intervento nelle vie del centro storico. Durante il pattugliamento, l’attenzione dell’equipaggio è stata richiamata dalle dipendenti di una profumeria di via Mazzini, che hanno fermato l’autoradio chiedendo aiuto dopo aver appena subito un furto. Secondo quanto ricostruito dai militari, poco prima tre giovani erano entrati nel negozio e si erano impossessati di alcuni prodotti, allontanandosi rapidamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruba in profumeria e fugge. Giovane finisce in manette

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