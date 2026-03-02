La lite tra coinquilini finisce nel sangue Uno in gravi condizioni l’altro in manette

Una lite tra coinquilini a Pieve Porto Morone si è conclusa con uno dei due ferito gravemente, colpito alle spalle con tre fendenti, uno dei quali ha colpito l’area polmonare. L’altro coinvolto è stato arrestato. L’incidente è avvenuto in un appartamento della zona e sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la vittima in ospedale. La polizia ha fermato l’uomo sospettato dell’aggressione.

PIEVE PORTO MORONE (Pavia) Tre coltellate, alle spalle. Con un fendente che ha colpito "in area polmonare". Il ferito, 27 anni, nigeriano, è ricoverato in gravi condizioni con prognosi riservata. E il presunto responsabile, un uomo di 44 anni originario della Liberia, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio. La drammatica conclusione di una lite tra due coinquilini, iniziata in casa ma proseguita in strada. La richiesta di soccorso è scattata un paio di minuti prima delle 19.30 di sabato, con l'intervento in codice rosso, per la riferita gravità della situazione, dei soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), sia con l'ambulanza che con l'auto medica con il rianimatore a bordo.