Scoperte a rubare al supermercato aggrediscono il personale | arrestate

Due donne italiane di 52 e 26 anni sono state arrestate dai carabinieri di Marcon dopo aver tentato di rubare nel supermercato. Le due sono state sorprese mentre prendevano merce senza pagare e hanno reagito aggredendo il personale di sorveglianza. Le autorità hanno messo fine all’episodio e le donne sono state portate in caserma.

Due donne di 52 e 26 anni, di nazionalità italiana, sono state arrestate dai carabinieri di Marcon dopo aver tentato un furto al supermercato. L'episodio si è verificato nel pomeriggio dell'8 marzo in un punto vendita all'interno del centro commerciale di Marcon. Le due donne stavano cercando di oltrepassare le casse senza aver pagato delle bottiglie di alcolici, del valore totale di 90 euro: quando il vicedirettore le ha raggiunte e ha provato a fermarle loro hanno reagito con violenza fisica, con l'obiettivo di guadagnarsi la fuga. Il personale ha allertato subito il 112 e la pattuglia è arrivata in poco tempo, riuscendo a bloccare le responsabili e a recuperare la refurtiva. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

Tentano di rubare in un centro commerciale e aggrediscono il personale di sicurezza a Rimini, arrestatiDue arresti per tentata rapina impropria aggravata e un ordine di carcerazione eseguito: questo il risultato dell’operazione condotta dalla Polizia...

Rubano cosmetici per 1500 euro al supermercato: arrestateArrestate nella serata dello scorso 16 dicembre dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa due giovani donne di 23 anni, di origine straniera,...

RAPINA ARMATA AL SUPERMERCATO. I RESIDENTI:«SERVONO PIU' CONTROLLI» | 04/12/2025

Una raccolta di contenuti su Scoperte a rubare al supermercato...

Temi più discussi: Cerca di rubare sei chili di formaggio al supermercato ma viene pizzicata dall'addetto alla sicurezza: 51enne fermata e arrestata; ? Ragazza ruba al supermercato e prende a morsi il lavoratore che prova a fermarla; QuickLens: estensione per Chrome che ruba criptovalute; Vezza d’Oglio, sorpresa a rubare picchia la proprietaria: 45enne arrestata.

Sorpreso a rubare al centro di raccolta, denunciato 30enne nordafricanoI Carabinieri della Stazione di Venturina Terme, a termine accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne originario del Nord Africa ma residente a Piombino, per tentato furto e resisten ... livornopress.it

Scoperto a rubare alla Coin, aggredisce il vigilante e tenta la fugaRuba al Coin di Corso Magenta e aggredisce la vigilanza durante la fuga: arrestato 25enne peruviano dalla Polizia. elivebrescia.tv

La zona risulta tra le più scoperte della città e il consigliere Marco Tandurella ha presentato un documento con le richieste di alcuni residenti - facebook.com facebook

Coralli e mantidi aliene, le scoperte per caso dei cittadini scienziati x.com