Tensione ebrei-partigiani

Il 25 aprile si è verificato uno scontro tra alcuni membri della comunità ebraica e partigiani, che ha superato le aspettative di violenza. La tensione tra le due parti si è manifestata in modo molto più intenso rispetto alle precedenti occasioni, portando alla luce divisioni interne alla sinistra italiana. L’incidente ha coinvolto diverse persone e ha lasciato una ferita aperta che richiede attenzione oltre le dichiarazioni ufficiali.

Era nell’aria, eppure l’urto ha sorpreso per violenza. Questo 25 aprile non è stato la "solita tensione" da corteo: ha scoperchiato una faglia profonda nella sinistra italiana, una ferita che non si rimarginerà con un comunicato stampa. Il fango più denso ristagna a Milano, dove l’esclusione della Brigata Ebraica ha innescato un riflesso pavloviano di accuse incrociate. Da una parte, c’è chi liquida la presenza ebraica come una calcolata mossa. Dice Giovanni Barbera (Rifondazione Comunista): "Appare evidente come alcuni gruppi, portatori di idee guerrafondaie e sostenitori delle politiche genocidarie israeliane, abbiano cercato di sfruttare la marea umana per mettere in scena provocazioni studiate a tavolino".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tensione ebrei-partigiani I Morituri | Marlon Brando | Guerra Thriller | Film Completo in Italiano Full HD Notizie correlate 25 aprile, l’Anpi: “Come i partigiani non ci lasceremo intimidire”. Crosetto: “Veri partigiani non escludevano”Home > Cronaca > 25 aprile, l’Anpi: “Come i partigiani non ci lasceremo intimidire”. Leggi anche: Oria – tra ebrei e Federico II Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tensione ebrei-partigiani; 25 aprile, Meghnagi: Non volevano gli ebrei. Anpi, farneticanti le accuse della Brigata ebraica; Meghnagi (Comunità ebraica) contro l'Anpi: Non volevano gli ebrei, hanno organizzato tutto loro. Minelli: Denunciamo; Veleni e polemiche dopo il corteo di Milano del 25 Aprile. I partigiani si dividono: la Fiap attacca l’Anpi. Veleni e polemiche dopo il corteo di Milano del 25 Aprile. I partigiani si dividono: la Fiap attacca l’AnpiIl presidente Luca Aniasi: Da Pagliarulo parole indegne. A che titolo qualcuno esclude le bandiere?. La vicesindaco Scavuzzo si schiera contro i Pro Pal: contestazione inaccettabile. Il presidente d ... ilgiorno.it L’81° anniversario della Liberazione è stato segnato da esclusioni e violenze: ebrei respinti dalle piazze di Milano, sostenitori ucraini aggrediti. Un segnale inquietante ...L’81° anniversario della Liberazione è stato segnato da esclusioni e violenze: ebrei respinti dalle piazze di Milano, sostenitori ucraini aggrediti. Un segnale inquietante di smarrimento civile e cris ... linkiesta.it L’accusa è pesante: «L’Anpi ha organizzato tutto questo perchè sin dall’inizio aveva detto ‘no agli ebrei al corteo’». Così il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, il giorno dopo, commenta quello che è succeso ieri a Milano durante la - facebook.com facebook