Oria – tra ebrei e Federico II

Il viaggio nel passato di Oria prende vita domenica 22 febbraio alle 10.00, quando i visitatori scopriranno come gli ebrei e Federico II hanno lasciato il segno nella città. La visita guidata rivelerà i luoghi storici legati alle comunità ebraiche e alle imprese del sovrano svevo, portando i partecipanti tra le strade che ancora conservano tracce di quell’epoca.

ORIA – TRA EBREI E FEDERICO IIDomenica 22 febbraio – ore 10.00Un viaggio nel tempo alla scoperta di una delle più affascinanti città della Puglia.Antico centro messapico, Oria fu sede di una vivace comunità ebraica e teatro delle nozze imperiali tra Federico II e Jolanda di Brienne, principessa di Gerusalemme.Tappe principali:Porta Manfredi e centro storicoCattedrale e Cripta delle MummieGiardini di Parco MontalbanoPunto di incontro: Piazza Manfredi – Porta ManfrediCosto: €15 (GRATIS per minori accompagnati) Ingresso cripta: €3 a persona (ridotto €2 per gruppi)Prenotazione WhatsApp obbligatoria: 340 339 4708 (cognome + numero partecipanti)

