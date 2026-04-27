Tennis Pigato cede a Chiasso | Sinner e Musetti volano a Madrid

Nel torneo di tennis di Chiasso, Pigato ha perso la finale contro Timofeeva con il punteggio di 6-2 6-3. Nel frattempo, a Madrid, Sinner e Musetti hanno raggiunto gli ottavi di finale nel Masters 1000. La competizione italiana si conclude con la sconfitta di Pigato, mentre i due italiani si sono qualificati per il prossimo turno nel torneo spagnolo.

? Cosa sapere Pigato perde la finale Axion Open a Chiasso contro Timofeeva per 6-2 6-3.. Sinner e Musetti avanzano agli ottavi del Masters 1000 di Madrid.. A Chiasso, la finale dell’Axion Open vede la vittoria di Timofeeva su Pigato con un punteggio di 6-2, 6-3, segnando un momento decisivo per il percorso della tennista azzurra nel circuito professionistico. Nonostante l’impegno profuso sul campo svizzero, Pigato non è riuscita a invertire la rotta contro l’avversaria, che ha dominato lo scambio imponendo il proprio ritmo. Per l’atleta italiana, questo risultato rappresenta solo una tappa in un calendario molto denso. La tabella di marcia...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis, Pigato cede a Chiasso: Sinner e Musetti volano a Madrid Notizie correlate Tennis, a Madrid Lisa Pigato vince il suo primo torneo WTANel giorno del successo di Jannik Sinner a Montecarlo, dopo il bis Indian Wells-Miami e annesso ritorno al numero 1, il tennis italiano celebra un... Leggi anche: Ranking ATP: Sinner torna numero uno, Musetti scivola nono. Nel WTA Paolini resta ottava, Pigato vola 35 posizioni Tutti gli aggiornamenti Lisa Pigato vola in finale a Chiasso e sogna la Nazionale: Sarebbe un onore unirmi al gruppoTennis - ITF | Pigato è in finale all'Axion Open e andrà a caccia del quarto titolo stagionale: Giocare a Chiasso è come stare in casa per me ... ubitennis.com ITF Chiasso: Pigato a caccia del quarto titolo 2026 e della NazionaleLisa Pigato sfiderà per il titolo dell’ITF W75 di Chiasso la uzbeka Timofeeva Lisa Pigato – foto Mattia Martegani Testa di serie numero 1 contro numero 2, l’Axion Open non poteva chiedere una finale m ... tennisitaliano.it