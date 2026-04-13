Ranking ATP | Sinner torna numero uno Musetti scivola nono Nel WTA Paolini resta ottava Pigato vola 35 posizioni

L’ultimo aggiornamento del ranking ATP vede l’altoatesino tornare al primo posto, grazie alla vittoria a Montecarlo, con 110 punti di vantaggio su Alcaraz. Musetti scivola al nono posto. Nel circuito femminile, Paolini si mantiene all’ottavo posto, mentre Pigato guadagna 35 posizioni, salendo di livello. Cobolli, Darderi e Sonego rimangono stabili nelle rispettive posizioni.

Il trionfo a Montecarlo riporta l’altoatesino in vetta con 110 punti su Alcaraz. Cobolli, Darderi e Sonego stabili. Nel WTA Sabalenka comanda per la 68ª settimana consecutiva, Andreeva sale nona grazie al titolo di Linz. Lisa Pigato firma il primato personale Arriva la certificazione ufficiale dell’ATP: grazie al trionfo sulla terra rossa di Montecarlo, Jannik Sinner è di nuovo numero uno al mondo, superando Carlos Alcaraz — appena battuto in finale — e scavalcandolo anche nel conteggio delle settimane da leader del ranking. Sinner inizia la numero 67 contro le 66 dello spagnolo. Con l’uscita dei 50 punti dell’ATP 500 di Halle 2025, il margine dell’altoatesino su Alcaraz è ora di 110 punti.🔗 Leggi su Sportface.it

Ranking Atp e Wta aggiornati: Sinner insegue Alcaraz, Paolini resta ottavaNessun cambiamento al vertice della classifica mondiale all’inizio della stagione sulla terra battuta.

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