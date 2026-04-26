Sinner siparietto a Madrid | App di incontri? Non ne ho bisogno

Durante il torneo di Madrid, Jannik Sinner ha vinto contro Elmer Moller nel terzo turno del Masters 1000. A fine partita, il tennista ha fatto un commento scherzoso riguardo alle app di incontri, affermando di non averne bisogno. L’episodio ha suscitato il sorriso tra i presenti, offrendo un momento di leggerezza nel contesto della competizione.

(Adnkronos) – Jannik Sinner batte Elmer Moller a Madrid, nel terzo turno del Masters 1000 spagnolo, e il siparetto a fine match è tutto da ridere. Il giornalista, nella classica intervista di fine partita, si rivolge così a Jannik: "Sul campo hai parlato in spagnolo. Quanto è buono il tuo spagnolo e come lo impari?".. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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