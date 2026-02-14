LIVE Italia-Finlandia 0-4 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | ancora ritmi folli dei finlandesi

L’Italia ha subito un pesante ko contro la Finlandia nella partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, con un punteggio di 0-4. La squadra finlandese ha dominato il gioco fin dall’inizio, imponendo un ritmo rapido e intenso che ha lasciato gli italiani in seria difficoltà nella propria zona difensiva. I finlandesi hanno segnato due reti nel primo periodo, mettendo subito pressione alla formazione italiana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6? Italia è completamente schiacciata nel proprio terzo difensivo. Sembra quasi un power play a favore dei finlandesi tanto è netta la superiorità del possesso e del territorio. Serve una grande prova di carattere per reagire! 5? Traversa di Kakko, il finlandese non riesce ad indirizzare in porta il rebound dopo una prima parata di Clara. 5? Ancora in gol la Finlandia. Kiviranta devia sotto porta il tiro dalla distanza del compagno di squadra. Il disco passa sotto le gambe di Clara e termina in porta. 4? Palo di Aho! Tiro in uscita dall'ingaggio offensivo che sfiora il gol.