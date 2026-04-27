Temporali in arrivo | correnti artiche sull’Emilia Romagna ecco le zone a rischio

Una perturbazione proveniente dalle correnti artiche si sta avvicinando all’Emilia-Romagna, portando con sé temporali che potrebbero interessare diverse zone della regione nei prossimi giorni. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di condizioni meteorologiche instabili che coinvolgono anche altre parti dell’Europa. Le autorità hanno segnalato alcune aree a rischio, mentre si attendono aggiornamenti sulle eventuali allerte e sulle precauzioni da adottare.

Bologna, 27 aprile 2026 — Una fase di tempo variabile si prepara a interessare l’Emilia-Romagna nei prossimi giorni, inserendosi in un contesto più ampio che riguarda buona parte dell’Europa. Secondo le previsioni di 3B Meteo, correnti più fresche di origine artica stanno infatti scendendo verso il continente, alimentando una saccatura che porterà instabilità anche sull’Italia. Non si tratterà di un peggioramento diffuso e continuo, ma di un passaggio irregolare, con fenomeni più probabili sulle aree montuose e solo occasionalmente in pianura. Le regioni alpine saranno le più esposte, mentre la Valpadana, Emilia-Romagna compresa, vedrà effetti più limitati e intermittenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Evento meteo rilevante in arrivo in Emilia Romagna

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