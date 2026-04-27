Telenovela Mondello l' Avvocatura dello Stato chiede al Cga di revocare il provvedimento sull' Italo Belga

Nella vicenda giudiziaria riguardante la gestione della spiaggia di Mondello, si registra un nuovo sviluppo. Dopo che il Consiglio di Giustizia amministrativa ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da una società, l'Avvocatura dello Stato ha formalmente chiesto al presidente del Cga di revocare tale provvedimento. La questione riguarda il provvedimento sull'Italo Belga, e il contenzioso continua a tenere banco tra le parti coinvolte.

C'è un nuovo colpo di scena nella vicenda giudiziaria sulla gestione della spiaggia di Mondello. Dopo la decisione del Cga, che ha accolto la richiesta di sospensiva della Italo Belga, scende in campo l'Avvocatura dello Stato che chiede adesso al presidente del Consiglio di giustizia.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Mondello, sospesa la revoca della concessione: il Cga dà ragione alla Italo-BelgaABBONATI A DAYITALIANEWS Ribaltata la sentenza del Tar Sicilia Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha accolto il... Mondello, caos per la Italo-Belga: il Cga ribalta il Tar? Cosa sapere Il Cga ribalta la sentenza del Tar sulla concessione della Italo-Belga a Mondello.