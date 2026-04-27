Mondello caos per la Italo-Belga | il Cga ribalta il Tar
Il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del Tar riguardante la concessione della gestione dei lidi balneari di Mondello affidata a una società Italo-Belga. La sentenza cambia di fatto l'esito della causa, riaprendo la questione sulla gestione delle strutture durante la prossima stagione estiva. La decisione del Cga crea un quadro di incertezza che riguarda il futuro delle spiagge di Palermo.
? Cosa sapere Il Cga ribalta la sentenza del Tar sulla concessione della Italo-Belga a Mondello.. La decisione apre incertezza sulla gestione dei lidi balneari di Palermo per l'estate.. Il Consiglio Giudiziario Regionale ha ribaltato la decisione del Tribunale Amministrativo Territoriale sulla concessione della Italo-Belga a Mondello, aprendo una voragine di incertezza per la gestione dell’arenile palermitano. Mentre le ombre si allungano sulle spiagge più celebri della Sicilia, la sentenza emessa dal Cga scuote le fondamenta di un sistema amministrativo che sembra muoversi tra logiche contraddittorie. La decisione, che darà pieno seguito alle istanze presentate dai legali della società che da oltre un secolo gestisce il lido iconico, mette in discussione quanto stabilito in precedenza dal Tar.🔗 Leggi su Ameve.eu
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