Teheran ha proposto a Washington un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz, ma ha chiarito che le discussioni sul nucleare si svolgeranno in un secondo momento. Nel frattempo, dopo aver cancellato il vertice previsto con l’Iran a Islamabad, l’amministrazione americana ha ripreso i contatti con il regime degli ayatollah. La proposta di Teheran arriva in un momento di tensione diplomatica tra i due paesi.

Dopo aver deciso di annullare il vertice di Islamabad con l’Iran, Donald Trump torna a tendere la mano al regime degli ayatollah. “Se vogliono trattare, possono venire da noi oppure chiamarci. Sa, esiste il telefono. Abbiamo linee sicure”, ha commentato il tycoon. “Sanno cosa deve esserci nell’accordo. È molto semplice: non possono avere un’arma nucleare; altrimenti non c’è motivo di incontrarsi”, ha aggiunto Trump intervenendo su Fox News. Sabato, parlando dalla Florida, ha giustificato l’annullamento della missione dei suoi inviati con i costi eccessivi di un viaggio che, a suo avviso, non sarebbe stato giustificato dall’offerta iraniana. “L’Iran ha offerto molto, ma non abbastanza”, ha detto.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Teheran offre un accordo a Washington per riaprire Hormuz, ma avverte che sul nucleare si tratterà solo in una seconda fase

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