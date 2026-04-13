Teheran ha emesso un avviso a Washington, affermando che i prezzi del carburante aumenteranno a seguito di un blocco nello Stretto di Hormuz. In una dichiarazione pubblica, le autorità iraniane hanno invitato a godersi i prezzi attuali alla pompa, prevedendo che presto si arriverà a costi di 4-5 dollari al gallone. La comunicazione si inserisce in un clima di tensione tra i due paesi riguardo alle attività nello stretto strategico.

“Godetevi gli attuali prezzi alla pompa. Con il cosiddetto ‘blocco’, presto rimpiangerete i 4-5 dollari al gallone”. Nel suo intervento, Ghalibaf ha avvertito che la mossa potrebbe avere conseguenze dirette sui consumatori americani, con un possibile aumento dei prezzi del carburante. A sostegno della sua tesi, ha pubblicato anche un grafico sui prezzi del carburante nei pressi della Casa Bianca e condiviso una formula definita “criptica”, interpretata da alcuni osservatori come un riferimento tecnico agli shock cumulativi sui mercati energetici.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Teheran avverte Washington: “Prezzi del carburante destinati a salire dopo il blocco nello Stretto di Hormuz”

Petroliere, noleggi a prezzi da record per il blocco nello Stretto di HormuzA conferma che i grandi operatori marittimi 'sentono' prima ancora della politica quando la situazione evolve in senso negativo, era da mesi che i...

Leggi anche: Il petrolio vola: maggior balzo dal 1983 dopo il blocco dello stretto di Hormuz. Gli effetti su benzina, bollette e prezzi