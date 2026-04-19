Iran | Trump manda Vance a Islamabad Ma Teheran non si fida Negoziati in bilico per nucleare e Hormuz

Da firenzepost.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente degli Stati Uniti ha inviato un rappresentante a Islamabad in relazione alle trattative con l'Iran, che sono ancora incerte. Teheran mantiene una posizione di diffidenza nei confronti di queste iniziative, mentre i negoziati riguardano questioni nucleari e il controllo dello stretto di Hormuz. Nel frattempo, un commento pubblico di un ex presidente ha minacciato azioni militari nel caso in cui l'Iran non accetti un determinato accordo.

ROMA – Trump minaccia: “Se l’Iran non accetta l’accordo distruggeremo tutto”. E ancora: “La pace si raggiungerà in un modo o nell’altro, vale a dire con le buone o con le cattive, ha assicurato l’inquilino della Casa Bianca, furioso per il blocco di Hormuz e pronto a “far saltare in aria” il Paese se le sue proposte venissero bocciate. Il regime, pur ammettendo “progressi” nella trattativa, ha tenuto il punto sulla chiusura dello Stretto e sul diritto al nucleare. Ora si attendono sviluppi da Islamabad: il team americano guidato da Jd Vance ha avuto il via libera per volare in Pakistan, ma in serata i media iraniani hanno messo in seria discussione la partecipazione dei rappresentanti degli ayatollah.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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