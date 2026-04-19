L'ex presidente degli Stati Uniti ha inviato un rappresentante a Islamabad in relazione alle trattative con l'Iran, che sono ancora incerte. Teheran mantiene una posizione di diffidenza nei confronti di queste iniziative, mentre i negoziati riguardano questioni nucleari e il controllo dello stretto di Hormuz. Nel frattempo, un commento pubblico di un ex presidente ha minacciato azioni militari nel caso in cui l'Iran non accetti un determinato accordo.

ROMA – Trump minaccia: “Se l’Iran non accetta l’accordo distruggeremo tutto”. E ancora: “La pace si raggiungerà in un modo o nell’altro, vale a dire con le buone o con le cattive, ha assicurato l’inquilino della Casa Bianca, furioso per il blocco di Hormuz e pronto a “far saltare in aria” il Paese se le sue proposte venissero bocciate. Il regime, pur ammettendo “progressi” nella trattativa, ha tenuto il punto sulla chiusura dello Stretto e sul diritto al nucleare. Ora si attendono sviluppi da Islamabad: il team americano guidato da Jd Vance ha avuto il via libera per volare in Pakistan, ma in serata i media iraniani hanno messo in seria discussione la partecipazione dei rappresentanti degli ayatollah.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Iran: Trump manda Vance a Islamabad. Ma Teheran non si fida. Negoziati in bilico per nucleare e Hormuz

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Notizie correlate

Negoziati USA-Iran a Islamabad: prima fumata nera. Vance torna in America. Non c'è accordo su Hormuz e nucleareIl terzo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, ospitato nella capitale pakistana Islamabad, si è concluso senza il raggiungimento di un accordo.

Leggi anche: Fumata nera a Islamabad tra Usa e Iran. Vance: “Noi accomodanti, ma non c’è stato accordo”. I nodi su nucleare e Hormuz

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Trump manda Vance a trattare con l’Iran: la mossa che spiazza Teheran e divide il mondo Maga; Iran, Vance: Trump vuole raggiungere un grande accordo con Teheran; Trump all’Iran: accettate l’accordo o distruggeremo le vostre infrastrutture; Iran: Trump manda rinforzi, mentre si muovono i negoziatori, borse euforiche.

Trump manda Vance a Islamabad ma l'Iran non si fida, negoziati in bilicoAncora mille incognite avvolgono il secondo round Usa-Iran, tra le consuete minacce di Donald Trump ed i segnali di apparente chiusura arrivati da Teheran. (ANSA) ... ansa.it

Trump manda Vance a trattare con l’Iran: la mossa che spiazza Teheran e divide il mondo MAGAIl vicepresidente diventa il volto di un negoziato ad altissima tensione: pesa la sua immagine anti-interventista, utile a rassicurare la base trumpiana e a tenere aperto il canale con gli ayatollah ... msn.com

L'Iran ha respinto l'ipotesi di un secondo round di colloqui di pace con gli Stati Uniti, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale iraniana Irna, ripresa da Sky News. L'assenza di Teheran dai colloqui è dovuta alle «richieste eccessive di Washingto facebook

La delegazione #Usa vola in #Pakistan per trattare con l’ #Iran, Teheran non siederà al tavolo se Trump non toglierà il blocco navale a #Hormuz x.com