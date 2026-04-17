Teheran ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz, dopo una tregua di dieci giorni tra Israele e Libano. La riapertura avviene nel contesto di prossimi colloqui tra Stati Uniti e Iran in Pakistan. La navigazione nello stretto, punto strategico per il traffico marittimo globale, riprende quindi normalmente. La decisione segue il periodo di tensioni e di blocco temporaneo delle rotte marittime.

A seguito della tregua di 10 giorni tra Israele e Libano (e in vista dei nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran in Pakistan), la navigazione nello Stretto di Hormuz torna alla normalità. Il braccio di mare, da cui passa circa il 20 per cento dei flussi mondiali di petrolio e gnl, è stato infatti riaperto. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, seguito poi a stretto giro da Donald Trump. In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Teheran annuncia la riapertura dello Stretto di Hormuz

Agora: Irã confirma acordo com os EUA e indica reabertura do Estreito de Ormuz

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