L’esercito iraniano ha dichiarato che compirà rappresaglie in seguito all’uccisione del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza, avvenuta in un raid israeliano. Nel frattempo, a Tel Aviv è stata lanciata una bomba a grappolo, causando due vittime, mentre gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi lungo lo Stretto di Hormuz. La situazione rimane tesa nella regione.

Raid nel centro di Israele, i Pasdaran: rappresaglia per l’uccisione del capo del Consiglio di Sicurezza. Missili nei cieli del Golfo, fuoco sul Libano: 6 morti in poche ore Roma, 18 marzo 2026 – “Vendichiamo il sangue di Larijani”. Il capo dell’esercito iraniano promette promette rappresaglia dopo l’uccisione del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza, morto in un raid israeliano nelle prime ore di ieri. E nella notte bombe a grappolo sono piovute sul centro di Tel Aviv, facendo due vittime. È una prima “vendetta”, assicurano i Pasdaran. L’Idf continua ad attaccare in Libano, dove solo nelle ultime ore i morti sono stati 6. Missili nei cieli dei Paesi del Golfo, gli Stati Uniti bombardano lungo lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran news, l’esercito di Teheran: “Vendicheremo il sangue di Larijani”. Bomba a grappolo su Tel Aviv, due morti. Usa attaccano lungo lo Stretto di Hormuz

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