Milan tegola Modric | frattura allo zigomo e operazione

Nel corso del match tra Milan e Juventus, uno dei giocatori del Milan ha subito un infortunio che richiederà un intervento chirurgico. È stato diagnosticato una frattura allo zigomo, che ha portato alla necessità di un’operazione. La notizia si aggiunge al pareggio ottenuto in questa importante sfida di campionato, lasciando il club con un'assenza pesante in rosa.

Il pareggio nel big match contro la Juventus lascia in dote al Milan una notizia pesantissima sul fronte infermeria. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Luka Modric nella giornata odierna hanno confermato i timori dello staff medico: il centrocampista croato ha riportato la frattura dello zigomo sinistro. L’entità dell’infortunio è tale da rendere necessario un intervento chirurgico, programmato già per le prossime ore. Il trauma è la conseguenza del durissimo scontro di gioco avvenuto ieri sera a San Siro con il bianconero Manuel Locatelli, un impatto che aveva immediatamente destato preoccupazione tra i compagni e la panchina rossonera.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, tegola Modric: frattura allo zigomo e operazione Notizie correlate Milan, frattura allo zigomo per Modric: dovrà operarsi (e rischia il Mondiale)(Adnkronos) – Non arrivano buone notizie dall'infermeria per il Milan, dopo il pareggio in campionato contro la Juventus. Leggi anche: Milan, Modric ko: frattura allo zigomo dopo lo scontro con Locatelli Contenuti di approfondimento Milan, tegola Modric: frattura dello zigomo e intervento chirurgico necessario. I tempi di recuperoBrutte notizie per il Milan: l'esito degli esami di Luka Modric dopo lo scontro con Locatelli ... msn.com Tegola Modric, il croato già in clinica per operarsi. Stagione a rischioLuka Modric in clinica per operarsi. Il finale di stagione con il Milan del calciatore croato è seriamente a rischio. areanapoli.it