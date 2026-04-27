Ted 3 Seth MacFarlane risponde sul futuro della serie e il ritorno dell' animazione | È tutto sul tavolo

Durante un panel di Deadline, Seth MacFarlane ha dichiarato che il futuro della serie Ted è ancora in fase di valutazione e che tutte le opzioni sono aperte. Il creatore dell'orsetto più famoso della televisione ha confermato che si stanno considerando diverse possibilità per proseguire o sviluppare nuovi progetti legati a Ted. La discussione ha riacceso le speranze dei fan, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui piani futuri.

Il papà dell'orsetto più sboccato della TV riaccende le speranze dei fan. Durante un panel di Deadline, MacFarlane ha ammesso che il futuro di Ted è in cantiere. Diciamocelo: nessuno si stanca mai di un peluche che fuma e insulta tutti: Seth MacFarlane lo sa bene e, durante l'evento Deadline Contenders TV, ha deciso di vuotare il sacco sul futuro del franchise di Ted. Il destino di Ted dipende. da un "Pavone" Il futuro di Ted è un cantiere aperto: si parla di un terzo capitolo, ma anche di un possibile film esclusivo. Seth MacFarlen insieme a Alana Ubach ha confermato che l'idea è assolutamente sul tavolo. Come spesso accade a Hollywood, l'ultima parola spetta a chi tiene i cordoni della borsa.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ted 3, Seth MacFarlane risponde sul futuro della serie e il ritorno dell'animazione: "È tutto sul tavolo" Notizie correlate Ted: Seth MacFarlane spiega perché non verrà realizzata la stagione 3 della serieIl creatore dell'irriverente personaggio ha parlato del motivo per cui lo show live-action non sembra destinato a tornare sugli schermi. Seth Rollins torna ad allenarsi: il ritorno sul ring è sempre più vicinoSet Rollins potrebbe essere prossimo al ritorno in WWE in tempi meno previsti, con segnali concreti che emergono a pochi mesi da WrestleMania. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Euphoria: la terza stagione sarà l’ultima?; One Piece: Netflix anticipa il debutto di Brook nella seconda stagione live-action. Ted 3, Seth MacFarlane risponde sul futuro della serie e il ritorno dell'animazione: È tutto sul tavoloIl papà dell'orsetto più sboccato della TV riaccende le speranze dei fan. Durante un panel di Deadline, MacFarlane ha ammesso che il futuro di Ted è in cantiere. movieplayer.it Ted Season 3 Finally Gets a Hopeful Update From Seth MacFarlaneSeth MacFarlane and Alana Ubach addressed the future of the Ted franchise during a recent panel appearance. The series creator and co-star opened up about what could come next for the foul-mouthed ... aol.com Seth MacFarlane ha dichiarato di voler realizzare una terza stagione di "Ted" o un film con lo stesso cast: "Dipende davvero da Peacock, con le sue ingenti risorse, frutto di investimenti degni di Paperon de' Paperoni, che investe quotidianamente." - facebook.com facebook