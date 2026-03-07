Ted | Seth MacFarlane spiega perché non verrà realizzata la stagione 3 della serie

Seth MacFarlane ha annunciato che la terza stagione di Ted, la serie basata sul personaggio di un orsetto parlante, non verrà realizzata. Il creatore ha spiegato i motivi per cui lo show live-action non tornerà sugli schermi, lasciando aperta la possibilità di altre iniziative legate al personaggio. La decisione riguarda esclusivamente la produzione della nuova stagione.

Il creatore dell'irriverente personaggio ha parlato del motivo per cui lo show live-action non sembra destinato a tornare sugli schermi. I fan delle divertenti disavventure dell'orsetto Ted non saranno felici delle recenti dichiarazioni di Seth MacFarlane. Il creatore e interprete del personaggio, infatti, ha svelato perché non verrà realizzata la stagione 3 della serie spinoff. Perché la serie live-action di Ted non tornerà in tv Il franchise cinematografico, infatti, dopo due film di successo arrivati nelle sale nel 2012 e nel 2015, è approdato sul piccolo schermo con una serie targata Peacock. Seth MacFarlane ha tuttavia frenato l'entusiasmo dei fan spiegando perché non verranno realizzati episodi inediti dello spinoff live-action di Ted. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

