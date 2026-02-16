Seth Rollins torna ad allenarsi | il ritorno sul ring è sempre più vicino

Set Rollins ha ripreso ad allenarsi dopo l’infortunio, spinto dalla voglia di tornare sul ring prima del previsto. La sua riabilitazione accelera e si nota in modo evidente, con il wrestler che si prepara a rientrare in modo ufficiale. A pochi mesi da WrestleMania, il suo ritorno sembra ormai più vicino che mai.

Set Rollins potrebbe essere prossimo al ritorno in WWE in tempi meno previsti, con segnali concreti che emergono a pochi mesi da WrestleMania. L’ex campione, fermo da settembre a seguito dell’azione di Bron Breakker che lo ha allontanato da The Vision e ha causato la perdita del titolo, ha attraversato un intervento chirurgico alla spalla dopo Crown Jewel. Oggi la preparazione riprende, e l’orizzonte di WrestleMania 42 incombe con nuove dinamiche, alimentando l’attesa tra i fan. Video circolati online mostrano Rollins nuovamente in palestra, concentrato su esercizi per le gambe ma con l’attenzione rivolta anche al lavoro delle braccia, senza proteggere la spalla operata né evidenziando segnali di disagio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Seth Rollins ha condiviso aggiornamenti sul suo recupero, affermando di aver fatto progressi ma senza poter indicare una data precisa per il suo ritorno sul ring.

