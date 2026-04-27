Quattordici aziende italiane nel settore tecnologico parteciperanno a eMerge Americas, evento che si terrà a Miami il 23 aprile. L'iniziativa mira a favorire incontri tra le imprese italiane e il mercato americano. La partecipazione si inserisce in un contesto di espansione internazionale per le aziende italiane nel settore tecnologico. L'evento si svolge in un momento di crescente attenzione verso le opportunità di collaborazione tra Europa e Stati Uniti nel campo dell'innovazione digitale.

? Cosa sapere Quattordici imprese tecnologiche italiane partecipano a eMerge Americas a Miami il 23 aprile.. L'iniziativa coordinata da Agenzia ICE punta all'espansione nei mercati del Nord e Sud America.. Il 23 e il 24 aprile 2026, quattordici imprese tecnologiche italiane hanno fatto il loro debutto collettivo a Miami Beach presso il Convention Center, approfittando della vetrina internazionale offerta da eMerge Americas per penetrare i mercati del Nord e Sud America. L’iniziativa, coordinata dall’Agenzia ICE, ha inserito il sistema produttivo italiano in un ecosistema che quest’anno ha la partecipazione di oltre 20mila addetti ai lavori, con una presenza che ha coinvolto più di 60 nazioni, 250 relatori e un numero di espositori superiore a 300.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tech Italia: 14 imprese puntano al successo negli USA a Miami

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In Italia ci sono 9 unicorni tech, insieme valgono oltre 28 miliardi di euro. Rapporto settore, a guidare la classifica delle regioni per fatturato è la Lombardia. #ANSA x.com