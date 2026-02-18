Arianna Fontana dice 14 mai nessuno come lei Dal rischio fuga negli Usa al record di medaglie olimpiche per l’Italia

Arianna Fontana conquista il record di medaglie olimpiche per l’Italia, dopo aver rischiato di perdere tutto negli Stati Uniti. La campionessa di short track ha affrontato numerose sfide, tra cui un infortunio e la pressione delle grandi occasioni. La sua determinazione l’ha portata a vincere 14 medaglie, un risultato senza precedenti nel nostro paese. La sua carriera si estende da Torino 2006 a Milano Cortina 2026, dimostrando una costanza incredibile. La sua ultima vittoria ha sorpreso gli appassionati di sport italiani.

Berbenno (Sondrio), 18 febbraio 2026 – Da Torino 2006 a Milano Cortina 2026. Da staffetta a staffetta, da medaglia a medaglia. La prima e l’ultima, quella del record storico: l’atleta italiana con più podi olimpici, 14, uno in più dello schermidore Edoardo Mangiarotti. Italy's Arianna Fontana trails South Korea's Kim Gil-li during in the short track speed skating women's 3000m relay final during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Milano Ice Skating Arena in Milan on February 18, 2026. (Photo by WANG Zhao AFP) Dal rischio "emigrazione” al record. Arianna Fontana è leggenda. L’argento conquistato nella staffetta femminile di short track proietta la freccia bionda di Berbenno più in altro di tutti, nella storia azzurra dello sport a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

