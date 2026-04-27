Il 28 aprile l'auditorium del Liceo Scorza di Cosenza ospiterà il recital intitolato Iodamorenonmuoio, dedicato alla memoria delle donne vittime di violenza. L’evento si inserisce in un progetto volto a sensibilizzare il pubblico su questa problematica. La serata prevede la lettura di testi e momenti musicali, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo e promuovere la riflessione.

? Cosa sapere Il 28 aprile l'auditorium del Liceo Scorza di Cosenza ospita il recital Iodamorenonmuoio.. Matilde Lanzino introduce l'evento per destinare i proventi del libro alla beneficenza.. Martedì 28 aprile alle ore 11, l’auditorium del Liceo Scorza di Cosenza ospiterà il recital teatrale #Iodamorenonmuoio, un evento che trasforma la letteratura in un atto di memoria e impegno civile per gli studenti dell’istituto. Il progetto nasce dal lavoro dello scrittore e giornalista Badolati, la cui opera è stata pubblicata dalla casa editrice Pellegrini di Cosenza. L’iniziativa non ha solo una valenza culturale, ma porta con sé un profondo significato etico: i diritti derivanti dal libro sono interamente destinati alla beneficenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro e memoria a Cosenza: il recital contro la violenza femminile

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