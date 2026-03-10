Volley A2 femminile la Bartoccini MC Restauri Perugia sempre in prima linea contro la violenza femminile

La squadra di volley femminile di serie A2 si impegna ancora una volta a sensibilizzare contro la violenza sulle donne. La società ha deciso di schierarsi pubblicamente a sostegno di questa causa, rafforzando il messaggio attraverso iniziative e campagne di comunicazione. La squadra continuerà a portare avanti queste azioni per tutto il campionato, mantenendo alta l’attenzione sul tema.

Una delegazione delle Black Angels protagonista all'evento "Mai bandiera bianca": "Lo sport veicolo di rispetto, educazione e parità" La Bartoccini MC Restauri Perugia si schiera ancora una volta in prima linea contro la violenza ai danni delle donne. Presente all'evento che si è tenuto presso la Sala dei Notari una delegazione del club formata da Alice Merli e le atlete Stefania Recchia e Alessia Fiesoli. L'apertura è stata riservata alla proiezione del celebre monologo di Paola Cortellesi ai David di Donatello 2018, realizzata in collaborazione con Rai Umbria. Un intervento che, con ironia e incisività, denuncia come il linguaggio e gli stereotipi di genere possano alimentare discriminazioni e disuguaglianze. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

