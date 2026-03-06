Nel mese di dicembre 1942, nella città di Amsterdam occupata, Carla Simons, scrittrice di origini ebree, documentava nel suo diario l’intensificarsi delle operazioni di cattura. Per commemorare i Giusti, si sono svolti un recital e una passeggiata storica, coinvolgendo persone e organizzazioni locali. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, unendosi nel ricordo delle vittime e degli individui che hanno rischiato la vita per salvarle.

Era il dicembre 1942, quando nella città di Amsterdam occupata Carla Simons, scrittrice e letterata di origini ebree, annotava nelle pagine del suo diario il dramma che stava prendendo forma sotto i suoi occhi: "Dopo alcune settimane di calma ingannevole, ricominciano la caccia e la cattura. Questa volta sono soprattutto i malati e i disabili a essere presi di mira. Rimangono immobili nel letto, o si rannicchiano come uccelli spaventati, finché le macchine verdi non arrivano per portarli via". Negli stessi anni e la stessa città di Anna Frank ed Etty Hillesum, anche Carla Simons fu testimone dell’orrore e del dolore. Nell’estate del 1943 anche lei venne deportata ad Auschwitz dove morì in novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Recital e passeggiata storica per onorare la memoria dei Giusti

