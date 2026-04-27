Teatro delle Vittorie in vendita Fiorello | Un crimine contro la storia dello spettacolo

Il Teatro delle Vittorie, noto come uno dei simboli storici dello spettacolo italiano, è stato messo in vendita. Fiorello ha commentato la decisione definendola “un crimine contro la storia dello spettacolo”. L'artista si è schierato pubblicamente contro questa operazione, diventando così una voce tra le proteste che si sono sollevate intorno alla questione. La vendita del teatro ha suscitato reazioni contrastanti tra pubblico e addetti ai lavori.

(Adnkronos) – "Un crimine contro la storia dello spettacolo italiano". Fiorello diventa 'testimonial' di una crociata contro la vendita del Teatro delle Vittorie, storico tempio del varietà e dell'intrattenimento Rai. Lo showman, questa mattina, ha postato sui social un video in cui appariva davanti al teatro con Fabrizio Biggio, che con lui conduce 'La Pennicanza' per annunciare che la nuova settimana dello show radiofonico di Radio2 partirà oggi alle 13.45 proprio da questo tema. Solo ieri, in un'intervista al 'Messaggero', Renzo Arbore indicava in Fiorello l'unico che poteva salvare il Teatro Delle Vittorie.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Fiorello contro la vendita del Teatro delle Vittorie: “E’ un crimine” Il Teatro delle Vittorie in vendita: addio a un simbolo storico della RaiIl Teatro delle Vittorie, uno degli spazi televisivi più iconici della storia della televisione italiana, è ufficialmente finito sul mercato. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Rai vende il Teatro delle Vittorie, offerte entro il 22 maggio: addio allo studio di Affari Tuoi; Il Teatro delle Vittorie in vendita, la mossa della Rai: addio allo storico studio di Baudo e Carrà; De Martino si sposta a Milano con Affari Tuoi, mistero sul futuro del teatro delle Vittorie: È l'ultimo anno; Affari Tuoi è pronto a lasciare Roma: nuove prospettive a Milano per il quiz di Rai 1. Fiorello contro la vendita del Teatro delle Vittorie: E’ un crimineUn crimine contro la storia dello spettacolo. Anche Fiorello si unisce al coro di coloro che si oppongono alla vendita del Teatro delle Vittorie, luogo ... lapresse.it Fiorello e Biggio, la protesta al Teatro Delle Vittorie: «Venderlo è un crimine contro la storia dello spettacolo italiano»Con una incursione a sorpresa davanti al Teatro delle Vittorie Fiorello e Biggio hanno inscenato una vera e propria protesta contro la vendita dello storico teatro di Via Col di Lana. La Rai ... leggo.it Fiorello: "Vendere il Teatro delle Vittorie un crimine contro lo spettacolo italiano". Con Biggio blitz con i cartelli 'Non è in vendita', oggi La Pennicanza parte da lì. #ANSA - facebook.com facebook Fiorello: "Vendere il Teatro delle Vittorie un crimine contro lo spettacolo italiano". Con Biggio blitz con i cartelli 'Non è in vendita', oggi La Pennicanza parte da lì #ANSA x.com