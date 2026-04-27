Fiorello contro la vendita del Teatro delle Vittorie | Un crimine contro la storia dello spettacolo italiano

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorello si schiera contro la vendita del Teatro delle Vittorie e lo definisce "un crimine contro la storia dello spettacolo italiano". La Rai risponde: "Non più sostenibile".🔗 Leggi su Fanpage.it

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