“Un crimine contro la storia dello spettacolo”. Anche Fiorello si unisce al coro di coloro che si oppongono alla vendita del Teatro delle Vittorie, luogo simbolo sede di tanti programmi storici della Rai. Questa mattina lo showman, affiancato da Biggio, ha appeso due cartelli all’ingresso della struttura con scritto ‘Questo Teatro non si dovrebbe vendere’ e ‘Questo Teatro non è in vendita!’. “Oggi inizieremo la puntata de ‘La Pennicanza’ proprio da qua, dal Teatro delle Vittorie. Io lo chiamo un crimine contro la storia dello spettacolo italiano. Questo teatro non si dovrebbe vendere e non si dovrebbe neanche pensare di venderlo per quello...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fiorello contro la vendita del Teatro delle Vittorie: “E’ un crimine”

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