La Rai ha messo in vendita il Teatro delle Vittorie. Renzo Arbore ha invitato Fiorello a intervenire per cercare di salvarlo. La decisione di vendere il teatro ha suscitato attenzione tra gli artisti e gli addetti ai lavori dello spettacolo. La struttura, situata nel centro della città, è stata a lungo un punto di riferimento per numerose produzioni teatrali e televisive. La possibilità di perdere il teatro ha generato discussioni tra chi lo considera un patrimonio culturale e chi valuta altre opzioni.

La Rai ha messo in vendita il Teatro delle Vittorie, Renzo Arbore così ha spinto Fiorello a salvarlo. Oggi la puntata de La Pennicanza parte proprio dalla storica location di Fantastico Da tempo si parlava della chiusura delTeatro delle Vittorie, uno dei simboli della storia della Rai che ha fatto da location a spettacoli televisivi che ricordiamo con grande piacere.Renzo Arbore e Pippo Baudo sono tra coloro che hanno dato lustro al teatroe, negli ultimi anni,Stefano De Martino vi ha condottoAffari Tuoi.Non solo, ad agosto proprio quiè stata allestita la camera ardente di Baudo. Ma adesso questo teatro è stato messo in vendita dalla Rai e così l’azienda perderà una sede storica.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Teatro delle Vittorie: il mondo dello spettacolo non è pronto a dirgli addio

Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG

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La Stampa. . «Non è solo la vittoria del teatro, questa è la vittoria di Venezia. Anche con i pochi abitanti che le sono rimasti, quando questa città si muove per reagire alle ingiustizie, allora può ottenere qualsiasi risultato». Ha appreso la notizia dalla platea dell - facebook.com facebook

Fiorello: "Vendere il Teatro delle Vittorie un crimine contro lo spettacolo italiano". Con Biggio blitz con i cartelli 'Non è in vendita', oggi La Pennicanza parte da lì #ANSA x.com