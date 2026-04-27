Teatro della Società Valsecchi contro il PD | Riaperto senza collaudo con una causa da 500mila euro in corso

Il teatro della Società è al centro di un contenzioso legale tra l’ente gestore e il Partito Democratico. Secondo quanto riferito, il teatro è stato riaperto senza aver superato i necessari controlli di collaudo, mentre una causa giudiziaria per un importo di 500mila euro è ancora in corso. La situazione ha suscitato critiche e tensioni tra le parti coinvolte, con accuse di approcci poco trasparenti e di mancanza di confronto costruttivo.

Il Partito Democratico non ne ha azzeccata una in questa consiliatura. Ha preteso in ogni circostanza di fare la voce grossa, senza mai ricercare un confronto costruttivo: tanto da alienarsi non solo le simpatie di Appello per Lecco, ma anche quelle di molti suoi sostenitori, che non lo voteranno.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Teatro della Società, Valsecchi: "Ho diffidato il Comune. Ora rischia anche sul piano penale""In data 10 aprile 2026 ho mandato una diffida formale al sindaco Mauro Gattinoni e per conoscenza al Prefetto di Lecco sulla situazione paradossale... Mediaset avvia una causa contro Fabrizio Corona da 160 milioni di Euro: il comunicato ufficialeÈ arrivato il comunicato ufficiale da parte di Mediaset ed Mfe – Media for Europe, che ha avviato una causa contro Fabrizio Corona da 160 milioni di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Teatro della Società, Valsecchi: Ho diffidato il Comune. Ora rischia anche sul piano penale; TEATRO DELLA SOCIETÀ, C. VALSECCHI: DEPOSITATA UNA DIFFIDA, CASO SERIO; Teatro, il Comune: 'contratto gestito correttamente'. Ma Valsecchi va all'attacco: 'Accuse pesanti di Neocos'; TEATRO SOCIETÀ, IL COMUNE REPLICA A VALSECCHI: CI COSTITUIREMO IN GIUDIZIO. Teatro della Società, Valsecchi contro il PD: Riaperto senza collaudo, con una causa da 500mila euro in corsoOggi il teatro è stato riaperto senza collaudo e agibilità definitiva, dato incontestabile. Esiste solo il parere autorizzativo della commissione di vigilanza, con una miriade di prescrizioni ancora ... leccotoday.it Teatro della Società, Valsecchi: Ho diffidato il Comune. Ora rischia anche sul piano penaleIl consigliere di Orizzonte per Lecco rivela di aver inviato una diffida formale il 10 aprile al sindaco Gattinoni: teatro riaperto senza collaudo e agibilità definitivi, e ora arriva anche la causa d ... leccotoday.it Otto anni di chiusura, poi la riapertura. "Il Teatro della Società è aperto, funziona e ospita una stagione di successo. Alimentare allarmismo in campagna elettorale è una scelta di cui qualcuno dovrà assumersi la responsabilità". - facebook.com facebook