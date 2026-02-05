Mediaset avvia una causa contro Fabrizio Corona da 160 milioni di Euro | il comunicato ufficiale

Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro. L’azienda ha diffuso un comunicato ufficiale, annunciando l’azione legale. Corona dovrà ora rispondere delle accuse e affrontare il procedimento in tribunale. La vicenda si inserisce in un momento di tensione tra le parti, con l’azienda che ha deciso di tutelare i propri interessi.

È arrivato il comunicato ufficiale da parte di Mediaset ed Mfe – Media for Europe, che ha avviato una causa contro Fabrizio Corona da 160 milioni di Euro. Con un comunicato ufficiale Mediaset e Mfe-Media for Europe hanno reso nota la notizia di avere avviato una causa da 160 milioni di Euro contro Fabrizio Corona. A seguito della notizia dell’ex re dei paparazzi di voler querelare Mediaset, ora è l’azienda ad annunciare la sua presa di posizione netta sull’accaduto. Ecco quanto si apprende dalla nota ufficiale: Il Gruppo si riserva inoltre di agire verso chi, a vario titolo, incentiva, amplifica o diffonde consapevolmente tali contenuti”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

