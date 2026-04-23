Teatro della Società Valsecchi | Ho diffidato il Comune Ora rischia anche sul piano penale

Il 10 aprile 2026 è stata inviata una diffida formale al sindaco di una città e al Prefetto di Lecco riguardo alla riapertura del Teatro della Società. La comunicazione evidenzia che il teatro è stato riaperto senza aver conseguito i requisiti di collaudo e agibilità richiesti, nonostante sia stato annunciato con grande enfasi. La diffida, firmata dal rappresentante legale, sottolinea anche il rischio di conseguenze penali per le autorità coinvolte.

"In data 10 aprile 2026 ho mandato una diffida formale al sindaco Mauro Gattinoni e per conoscenza al Prefetto di Lecco sulla situazione paradossale della riapertura del Teatro della Società in pompa magna, ma privo dei requisiti di collaudo e agibilità necessari, impropriamente fatti passare.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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