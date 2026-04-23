Si cercano comparse per il nuovo film con Matthew McConaughey

Viene annunciata la ricerca di comparse per un nuovo film con l’attore Matthew McConaughey. Le selezioni si svolgono presso l'oratorio San Giovanni Bosco di Iseo e si concludono giovedì 23 aprile alle 19. La partecipazione è aperta a chi desidera essere coinvolto nelle riprese, con possibilità di essere scelti fino alla fine dell’orario indicato.

La caccia è aperta, giovedì 23 aprile è l'ultimo giorno: all'oratorio San Giovanni Bosco di Iseo fino alle 19.30 sono ancora aperti i casting per selezionare fino a 300 comparse che potranno partecipare alle riprese del nuovo film Netflix "Positano", commedia romantica diretta da Daniel Roher e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

The Lincoln Lawyer | Full Movie Verdict And Information | Matthew McConaughey, Ryan Phillippe

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Argomenti più discussi: Volano le prenotazioni sul Sebino per le riprese del film con le star di Hollywood; Netflix offre lavoro in Italia, ottimo stipendio e non occorre esperienza: come fare domanda; Cercasi comparse a Tavernola per un film Netflix del premio Oscar Daniel Roher; Iseo, all’oratorio ci sono le star di Hollywood. Sul lago si gira il film Positano con McConaughey, Saldana e il regista canadese Roher.

Il casting a Iseo per il film di Netflix è un successo Il casting per il nuovo film Netflix Positano, con protagonisti Matthew McConaughey e Zoe Saldaña, ha visto una partecipazione ampia e variegata, con giovani, famiglie, amici e colleghi di lavoro pronti a met - facebook.com facebook