Si cercano comparse per il nuovo film con Matthew McConaughey
Viene annunciata la ricerca di comparse per un nuovo film con l’attore Matthew McConaughey. Le selezioni si svolgono presso l'oratorio San Giovanni Bosco di Iseo e si concludono giovedì 23 aprile alle 19. La partecipazione è aperta a chi desidera essere coinvolto nelle riprese, con possibilità di essere scelti fino alla fine dell’orario indicato.
La caccia è aperta, giovedì 23 aprile è l'ultimo giorno: all'oratorio San Giovanni Bosco di Iseo fino alle 19.30 sono ancora aperti i casting per selezionare fino a 300 comparse che potranno partecipare alle riprese del nuovo film Netflix "Positano", commedia romantica diretta da Daniel Roher e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
The Lincoln Lawyer | Full Movie Verdict And Information | Matthew McConaughey, Ryan Phillippe
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