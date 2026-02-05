Bce con i tassi fermi al 2% cosa cambia per mutui prestiti Btp e risparmi

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Dopo due giorni di riunione a Francoforte, il Consiglio direttivo ha confermato il tasso sui depositi al 2%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,4%. La scelta significa che per mutui, prestiti, Btp e risparmi le cose restano sostanzialmente uguali, senza grandi variazioni in vista.

La Banca centrale europea ha preso la sua decisione sui tassi: dopo due giorni di riunione a Francoforte, il Consiglio direttivo ha deciso di lasciare il tasso sui depositi al 2%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,4%. È il livello raggiunto a giugno 2025, al termine di una sequenza di riduzioni complessive pari a 2 punti percentuali in un anno. Bce, cosa cambia per i mutui. La decisione, per la verità, era ampiamente attesa dai mercati ed è stata adottata all’unanimità. E la decisione ha un sottotesto: la Bce ritiene che l’ inflazione dovrebbe stabilizzarsi attorno all’obiettivo del 2% nel medio termine. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La Banca centrale europea e la Bank of England si preparano a riunirsi per decidere le mosse sulla politica monetaria del 2026.

La decisione della Banca centrale europea di mantenere invariati i tassi di interesse avrà ripercussioni su mutui, prestiti, mercati azionari e titoli di Stato.

