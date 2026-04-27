Taranto pronto soccorso Santissima Annunziata | Asl il motivo del lungo digiuno della paziente anziana Ieri la denuncia di un cittadino

Ieri un cittadino ha denunciato un lungo tempo di attesa presso il pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, coinvolgendo un’anziana paziente che ha trascorso molte ore senza assistenza. In risposta, l’Asl Taranto ha diffuso un comunicato in cui il direttore del MECAU ha chiarito alcuni aspetti relativi ai motivi di quei ritardi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla situazione dell’area di emergenza dell’ospedale.

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: In merito alla nota ripresa in data odierna da diverse redazioni sull’attesa di un paziente al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata, il dottor Giuseppe Turco, direttore del MECAU dell’Asl Taranto, riscontra quanto segue. Il paziente giunge in Pronto Soccorso per trauma cranio facciale il 23 aprile alle ore 10.56 e viene dimesso il 24 aprile alle ore 18.00 circa. Riporta trauma cranio facciale con fratture delle ossa nasali, per le quali si richiede consulenza otorinolaringoiatrica. Per questo tipo di traumi, il digiuno è d’obbligo nelle prime ore, per il rischio di vomito che potrebbe portare a una broncopolmonite ab ingestis gravissima.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, pronto soccorso “Santissima Annunziata”: Asl, il motivo del lungo digiuno della paziente anziana Ieri la denuncia di un cittadino Notizie correlate Leggi anche: Taranto, “Santissima Annunziata”: ultrasettantenne “lasciata su una barella al pronto soccorso per trenta ore senza mangiare e bere” Denuncia di un cittadino Al chiostro della Santissima Annunziata, l'arte incontra il sacro \ FOTOFino al 30 marzo la mostra collettiva di Anla porta 32 opere tra pittura, scultura e tecniche miste nel cuore di Firenze — ingresso libero Fino al 30... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Taranto, 'Santissima Annunziata': ultrasettantenne 'lasciata su una barella al pronto soccorso per trenta ore senza mangiare e bere' Denuncia di un cittadino; Taranto, anziana attende 30 ore a digiuno in pronto soccorso; Pronto soccorso, Anziana senza acqua né cibo per 30 ore; Taranto, Santissima Annunziata: ultrasettantenne lasciata su una barella al pronto soccorso per trenta ore senza mangiare e bere. Taranto, pronto soccorso Santissima Annunziata: Asl, il motivo del lungo digiuno della paziente anziana Ieri la denuncia di un cittadinoDi seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: In merito alla nota ripresa in data odierna da diverse redazioni sull’attesa di un paziente al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata, il dottor Giu ... noinotizie.it Taranto, Santissima Annunziata: ultrasettantenne lasciata su una barella al pronto soccorso per trenta ore senza mangiare e bere Denuncia di un cittadinoAndrea Lumino è un sindacalista di primo piano, nel territorio tarantino. Oggi ha fatto una denuncia grave. Per avere idea della condizione del Pronto Soccorso del Santissima Annunziata a Taranto, de ... noinotizie.it SS. ANNUNZIATA GREMITA! SUCCESSO OLTRE OGNI ATTESA, PUBBLICO FINO ALL’INGRESSO Doveva essere un grande evento, ma il risultato è andato ben oltre le aspettative. Il Santuario della Santissima Annunziata di Gaeta, noto per la sua ampia c - facebook.com facebook #BuongiornoFirenze Una delle due fontane di Pietro Tacca in piazza Santissima Annunziata #firenze #florence #toscana #tuscany x.com