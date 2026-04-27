Taranto pronto soccorso Santissima Annunziata | Asl il motivo del lungo digiuno della paziente anziana Ieri la denuncia di un cittadino

Da noinotizie.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri un cittadino ha denunciato un lungo tempo di attesa presso il pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, coinvolgendo un’anziana paziente che ha trascorso molte ore senza assistenza. In risposta, l’Asl Taranto ha diffuso un comunicato in cui il direttore del MECAU ha chiarito alcuni aspetti relativi ai motivi di quei ritardi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla situazione dell’area di emergenza dell’ospedale.

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: In merito alla nota ripresa in data odierna da diverse redazioni sull’attesa di un paziente al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata, il dottor Giuseppe Turco, direttore del MECAU dell’Asl Taranto, riscontra quanto segue. Il paziente giunge in Pronto Soccorso per trauma cranio facciale il 23 aprile alle ore 10.56 e viene dimesso il 24 aprile alle ore 18.00 circa. Riporta trauma cranio facciale con fratture delle ossa nasali, per le quali si richiede consulenza otorinolaringoiatrica. Per questo tipo di traumi, il digiuno è d’obbligo nelle prime ore, per il rischio di vomito che potrebbe portare a una broncopolmonite ab ingestis gravissima.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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