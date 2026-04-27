Il Consiglio comunale di Taranto ha approvato una mozione proposta da un consigliere per aumentare i controlli stradali nella città. A seguito di diversi incidenti, sono stati previsti anche interventi per la realizzazione di nuove scuole. La decisione mira a migliorare la sicurezza pubblica e a ridurre i rischi legati alla circolazione stradale. Le misure saranno attuate nel prossimo periodo, con un monitoraggio delle attività di controllo.

? Cosa sapere Il Consiglio comunale di Taranto approva la mozione Di Bello per potenziare i controlli stradali.. L'iniziativa integra la vigilanza nelle zone congestionate con programmi formativi nelle scuole locali.. Il Consiglio comunale di Taranto ha approvato all’unanimità la mozione presentata da Mirko Di Bello per potenziare i controlli e la prevenzione sulle arterie stradali a forte scorrimento, dopo il recente aumento degli incidenti registrati nella città. La decisione politica arriva in un momento in cui le strade del territorio richiedono una risposta immediata per proteggere chi si muove tra i quartieri, che siano automobilisti, motociclisti o semplici pedoni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto: più controlli e nuove scuole per fermare gli incidenti

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