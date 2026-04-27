A Taranto, un uomo di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito l'ex compagna e alcuni parenti. Secondo quanto riferito, ha lanciato del riso bollente contro di lei e si è arrampicato su un tubo di scolo, colpendola con schiaffi. Le forze dell'ordine hanno intercettato la scena e hanno proceduto con l'arresto del sospettato.

È stato eseguito un arresto a Taranto nei confronti di un uomo di 30 anni, accusato di atti persecutori e lesioni personali ai danni della sua ex compagna e dei suoi parenti. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Procura, dopo che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe reiterato comportamenti violenti e minacciosi, aggravati da una situazione di dipendenza da droga e alcool. Le indagini e l’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono iniziate lo scorso giugno, quando una Volante è intervenuta in soccorso di una donna che aveva richiesto aiuto dopo essere stata nuovamente aggredita dal suo ex compagno.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Taranto, lancia riso bollente all'ex e si arrampica sul tubo di scolo prendendola a schiaffi: arrestato

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