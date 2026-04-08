Buonfiglio sul nuovo presidente Figc | Cambiando solo un nome non si cambia un tubo E Malagò non commenta

Il neo presidente della Federcalcio ha ricevuto una critica da un esperto del settore, che ha commentato la nomina dicendo che cambiare solo il nome non porterà modifiche sostanziali. Nel frattempo, il presidente dell’ente di settore non ha rilasciato dichiarazioni sulla questione. La discussione si concentra sulla necessità di un piano preciso e di eventuali interventi da parte delle autorità governative per il rilancio del calcio nazionale.

“Cosa deve fare il calcio? Un’analisi attenta, scegliere un presidente con un programma chiaro e chiedere interventi governativi, ma cambiando solo un nome non si cambia un tubo“. Poche parole, ma chiare. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha parlato a proposito del prossimo presidente Figc dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. Lo ha fatto a margine della presentazione del libro di Alessandro Donati – storico allenatore di Alex Schwazer – e Francesco Marcello dal titolo “Allenare diversamente”. Le elezioni del nuovo presidente Figc si svolgeranno il 22 giugno, in una data stabilita contestualmente alle dimissioni di Gravina:... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Buonfiglio sul nuovo presidente Figc: “Cambiando solo un nome non si cambia un tubo”. E Malagò non commenta Nuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa. Di chi si trattadi Angelo CiarlettaNuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa per il post Gravina. Nuovo presidente FIGC, la corsa al post Gravina è già iniziata: tra Malagò ed Abete spunta un nuovo nome a sorpresa!Calciomercato Milan, nuova concorrente per Goretzka: offerta ricchissima sul tavolo. Temi più discussi: Buonfiglio: Commissariare la Federcalcio non risolverebbe i guai del pallone, i club devono fare di più; Milano: conferenza stampa di chiusura del Presidente Buonfiglio a Casa Italia; Calcio, Buonfiglio: Rabbia non costruttiva fa danni; Figc, Gravina si è dimesso da presidente. Il 22 giugno le elezioni. Lascia anche Buffon. CONI, Buonfiglio: Nuovo presidente FIGC? Serve un programma chiaroLe parole del presidente del CONI Luciano Buonfiglio a proposito delle elezioni della Federcalcio del prossimo 22 giugno ... gianlucadimarzio.com Buonfiglio (Coni): 'Per la FIGC serve un programma, non solo un nome'Un’analisi attenta, scegliere un presidente con un programma chiaro e chiedere interventi governativi, ma cambiando solo un nome non si cambia un tubo. Tale dichiarazione sottolinea l'importanza di ... it.blastingnews.com Il Rotary Club Milano Linate è orgoglioso di accogliere Luciano Buonfiglio come nuovo socio onorario Durante una conviviale molto partecipata, Buonfiglio è stato protagonista di un’intervista “olimpica” condotta da Venuste Niyongabo, che ha ripercorso la - facebook.com facebook #CONI, #Buonfiglio bacchetta i club rimasti fuori dagli ottavi UCL: "Si assumano le loro responsabilità" x.com