Il Comune di Taranto ha avviato il concorso “Balconi Fioriti”, un’iniziativa rivolta a migliorare il decoro urbano attraverso l’allestimento di balconi e spazi esterni. L’obiettivo è coinvolgere i residenti nella cura delle aree pubbliche e private, promuovendo la valorizzazione degli spazi verdi nelle zone cittadine. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

Tarantini Time Quotidiano L’assessorato all’Ambiente del Comune di Taranto promuove il concorso a premi “Balconi Fioriti nel Borgo e Città Vecchia”, iniziativa rivolta a cittadini e titolari di attività commerciali con l’obiettivo di valorizzare gli spazi privati visibili dalla strada attraverso decorazioni floreali. Il bando punta a incentivare la cura di balconi, terrazze, scalinate e altri spazi in uso privato, contribuendo così a migliorare l’aspetto urbano delle zone storiche della città. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di attenzione verso il decoro e la valorizzazione del territorio. I dettagli relativi alle modalità...🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto lancia il concorso “Balconi Fioriti”, iniziativa per il decoro urbano

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