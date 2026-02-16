Programma FAI Decoro urbano | diamo tutti una mano 2025 26 iscrizioni al concorso entro il 27 marzo

Il Programma FAI “Decoro urbano: diamo tutti una mano” 202526 nasce dal protocollo firmato il 12 ottobre 2023 tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Fondazione Fondo per l’Ambiente Italiano, con l’obiettivo di coinvolgere studenti e insegnanti nella cura delle città. Il progetto mira a far partecipare le scuole a un concorso che invita i giovani a proporre idee per migliorare il decoro e l’aspetto delle aree urbane, con un focus particolare sui quartieri storici. Le iscrizioni sono aperte fino al 27 marzo e prevedono la presentazione di progetti pratici e creativi per rend

Si fa riferimento al Protocollo d’Intesa sottoscritto il 12 ottobre 2023 tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Fondazione Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI), finalizzato a sensibilizzare, attraverso iniziative e attività nelle scuole, docenti e studenti sull’importanza della conoscenza e della tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. L'articolo Programma FAI “Decoro urbano: diamo tutti una mano” 202526, iscrizioni al concorso entro il 27 marzo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

