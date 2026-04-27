Martedì 28 aprile 2026 alle 16:00 si svolgerà a Taranto un incontro presso la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, in viale Virgilio. L'evento vedrà la partecipazione dello scrittore Mario Desiati, vincitore del Premio Strega 2022. L’appuntamento è inserito nel ciclo di incontri dedicati al “capitale narrativo” e si rivolge a un pubblico interessato alla letteratura e alla cultura.

Tarantini Time Quotidiano Sarà lo scrittore Mario Desiati, vincitore del Premio Strega 2022, il protagonista dell’incontro in programma martedì 28 aprile 2026 alle ore 16:00 a Taranto, presso la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto in viale Virgilio. L’iniziativa è promossa dal Centro di cultura per lo sviluppo G. Lazzati Aps-Ets in collaborazione con l’ente camerale e sarà dedicata al tema “Il capitale narrativo”, inteso come esperienza e strumento di lettura del territorio. Desiati, autore del recente romanzo “Malbianco”, dialogherà sul valore della narrazione come elemento identitario e chiave di interpretazione del presente. Nel corso...🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, incontro con Mario Desiati sul “capitale narrativo”

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