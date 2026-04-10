Venerdì 10 aprile alle 18:30, la Biblioteca Ungaretti ospiterà Mario Desiati, autore vincitore della 76esima edizione del Premio Strega, per presentare il suo nuovo romanzo intitolato Malbianco, pubblicato da Einaudi. L'evento prevede un incontro con il pubblico in cui l'autore parlerà del suo ultimo lavoro letterario. L'appuntamento si svolgerà nella sala della biblioteca, aperto a tutti gli interessati.

La Biblioteca Ungaretti ospita Mario Desiati, vincitore della 76esima edizione del Premio Strega, per la presentazione del suo nuovo romanzo Malbianco (Einaudi). A dialogare con lui sarà la professoressa Loredana Ferrara. Il Malbianco, parassita che si attacca, si nutre e avvelena lentamente l'organismo ospite, diventa nel libro metafora di silenzi e ferite invisibili che si ereditano senza scegliere, segreti familiari, verità sottaciute e traumi che attraversano generazioni, continuando a lasciare traccia nel tempo. Un viaggio a ritroso, da Berlino a Taranto, dalla capitale europea che aveva scelto come casa, ai luoghi d'infanzia, in un ritorno lento e accidentato alle proprie radici. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Biblioteca Ungaretti: Mario Desiati presenta “Malbianco”

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