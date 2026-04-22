Il Comune ha avanzato una proposta per la gestione dei parcheggi in Corso Umberto, suscitando reazioni contrastanti tra residenti e commercianti. La discussione riguarda principalmente le modalità di organizzazione e controllo dei posti auto nella zona centrale della città. La proposta è stata presentata ufficialmente dall’amministrazione, che ora si trova ad affrontare le opinioni di chi vive e lavora nel quartiere. La questione ha acceso un acceso confronto pubblico sulla futura gestione dei parcheggi.

L’amministrazione comunale ha presentato una proposta per la gestione dei parcheggi che sta scatenando un acceso dibattito tra i cittadini e le attività locali. Il piano mira a disciplinare la sosta nell’area di corso Umberto attraverso l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato (Zsc), puntando a risolvere il congestionamento stradale che caratterizza quella specifica zona. La linea dell’assessore Pantano contro l’immobilismo. Enzo Pantano, responsabile della Mobilità e dei trasporti, ha risposto con fermezza alle polemiche sollevate dai critici del progetto. Secondo il componente della giunta, chi contesta l’intervento starebbe agendo con malafede, poiché l’obiettivo primario è rimettere ordine in un contesto urbano ormai soffocato dal disordine veicolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parcheggi in Corso Umberto: la sfida del Comune contro il caos

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