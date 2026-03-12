Per quattro giorni chiuso nella stanza di un residence senza cibo ne acqua rottweiler salvato dalla Municipale

Un rottweiler è stato salvato dalla Polizia Municipale dopo essere stato tenuto per quattro giorni in una stanza di un residence di Marina Centro senza cibo né acqua. I gestori della struttura, allarmati dai ripetuti e strazianti ululati provenienti da una camera, hanno tentato invano di contattare la ragazza che aveva preso in affitto l’appartamento. La situazione è stata segnalata alle autorità che hanno intervenuto per il soccorso dell’animale.

🔗 Leggi su Riminitoday.it

