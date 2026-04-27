La tangenzialina ha ricevuto un'ulteriore proroga sulla conclusione dei lavori, che procedono più lentamente del previsto. Nel frattempo, le proteste degli automobilisti aumentano, evidenziando le difficoltà causate dai ritardi. Le autorità hanno comunicato che i lavori continueranno ancora per un periodo imprecisato, mentre le persone coinvolte manifestano il loro disagio. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle tempistiche.

Ennesima proroga sulla data di fine lavori e nuove proteste da parte degli automobilisti. Nei giorni scorsi Anas ha comunicato che i lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza spartitraffico nel tratto extraurbano della strada statale 11 Padana Superiore, conosciuta anche come tangenzialina, non sono conclusi e quindi ci saranno restringimenti delle carreggiate ancora fino al 16 maggio. "La proroga si è resa necessaria per consentire il completamento delle lavorazioni residue e la rimozione del cantiere relativo agli interventi di completamento, ammodernamento e potenziamento della SS11 - si legge nell’ordinanza inviata ai Comuni interessati dai lavori -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tangenzialina, ennesima proroga. Lavori a rilento fra le proteste

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