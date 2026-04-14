Nel Baltico una megattera si trova ancora in vita dopo settimane di secchezza, attirando l’attenzione di cittadini e associazioni che organizzano proteste contro il suo trattamento. La balena, arenata sulla spiaggia, non mostra segni concreti di miglioramento e la sua condizione sembra peggiorare nel tempo. Le autorità locali sono state coinvolte, ma non è ancora stata presa una decisione definitiva sul suo destino.

È ancora viva la megattera arenata da settimane nel Baltico, tra polemiche e proteste nel Land tedesco che accompagnano quella che sembra ormai una lenta quanto inevitabile agonia. Sulle sorti della balena gravemente malata, che su consiglio degli esperti gli amministratori del Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore hanno deciso di non provare più a salvare, è intervenuto addirittura il presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier. Giovedì avrà lui stesso un confronto con i tecnici che si sono occupati del caso. Arenata sulla costa di Wismar, Timmy continua a respirare. E mentre la balena giace senza forze, attorno al sua salvataggio - l'ultimo tentativo risale al 1 aprile, ma fu interrotto - sono stati in tanti in questi giorni a manifestare il loro dissenso a pochi metri dalla spiaggia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La megattera nel Baltico ancora in agonia, fra le proteste

Megattera Timmy ancora viva nel Baltico: si valuta il salvataggio con un catamaranoLa megattera Timmy è ancora viva, ma in condizioni critiche, arenata da giorni nel Baltico.

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