Ennesima proroga sulla data di fine lavori e nuove proteste da parte degli automobilisti. Nei giorni scorsi Anas ha comunicato che i lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza spartitraffico nel tratto extraurbano della strada statale 11 Padana Superiore, conosciuta anche come tangenzialina, non sono conclusi e quindi ci saranno restringimenti delle carreggiate ancora fino al 16 aprile. "Ci hanno messo di meno a fare la Salerno-Reggio Calabria", scrive sui social uno degli automobilisti che da mesi è costretto a fare lunghe code tutte le mattine per raggiungere Milano. La strada che collega i Comuni di Cornaredo, Bareggio e Settimo milanese con Milano e la fermata della MM Molino Dorino da dieci mesi è un cantiere dove si lavora per la sostituzione delle barriere di sicurezza, anche con scavi e asfaltature. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantieri sulla tangenzialina, ancora una proroga: è protesta

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