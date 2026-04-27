Talenti digitali in Puglia | nasce il corso per esperti cyber con stage e assunzione in Deloitte

In Puglia è stato avviato un corso di formazione dedicato a giovani talenti nel settore digitale, con un focus specifico sulla sicurezza informatica. Il percorso, che coinvolge 28 partecipanti, prevede circa 1.800 ore di formazione e si svolge in un laboratorio hi-tech all’interno della Fiera del Levante. Al termine del percorso, è prevista un’opportunità di stage e successiva assunzione presso uno studio di consulenza internazionale.

Ventotto giovani, milleottocento ore di formazione, un laboratorio hi-tech dentro la Fiera del Levante e una promessa concreta: entrare in Deloitte tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Pisa forma esperti cyber security: corso IFTS gratuito per contrastare frodi digitali e proteggere dati sensibili.Un’iniziativa concreta per contrastare la crescente minaccia di frodi digitali e proteggere dati sensibili: a Pisa è partito un corso di formazione... Come difendersi dai cyber attacchi: al via un corso gratuito che formerà esperti di sicurezza informaticaOgni giorno in Italia si registrano migliaia di tentativi di frodi informatiche indirizzare contro privati e aziende. Altri aggiornamenti Si parla di: Vieni a lavorare in Puglia: talenti e imprese si incontrano per costruire opportunità. Puglia, sostegno a giovani e talenti per un futuro innovativoLa Puglia scommette su giovani, talenti e innovazione per costruire il suo futuro. Durante l'incontro Agenda per la Puglia del Futuro: Talenti, Giovani, Innovazione aperta, organizzato da Regione ... tgcom24.mediaset.it «Elt Group» in Puglia, a Bari 100 assunzioni: nascerà un hub per ricerca, innovazione e ingegneriaLeader globale nella difesa elettronica, oltre 70 anni di attività e una presenza in 14 Paesi, aprirà una nuova sede a Bari entro il 2026. Ne abbiamo parlato con l'Ad Domitilla Benigni ... lagazzettadelmezzogiorno.it